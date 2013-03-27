Тюремники попередили Луценка, що тепер він сам відповідальний за своє здоров'я

Екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко вчергове відмовився від виконання медичних рекомендацій.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Державної пенітенціарної служби України.

Як зазначили в ДПтС, сьогодні комісія висококваліфікованих лікарів МОЗ прибула до Менської виправної колонії (№91) та запропонувала засудженому Ю.Луценку провести рекомендоване лікарями клініки «Оберіг» інструментальне обстеження на базі Чернігівської обласної клінічної лікарні, а також дослідження крові.

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Однак Ю.Луценко в категоричній формі відмовився від пропозицій лікарів, підкреслили в пенітенціарній службі, додавши, що цю відмову засудженого було заактовано.

У зв’язку з відмовою Ю.Луценка від виконання ним наданих лікарями медичних рекомендацій – огляду та обстеження – його було попереджено про особисту відповідальність за стан свого здоров’я, наголосили в ДПтС.