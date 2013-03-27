Лише один мажоритарник від Донеччини зізнався, на що витратив бюджетні кошти

Із 21 народних депутатів-мажоритарників, членів Партії регіонів, обраних від Донецької області, тільки один Олександр Риженков вказав, куди витратив бюджетні кошти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомили учасники громадянського руху ЧЕСНО, які представили в Донецьку результати перевірки прозорості та підзвітності мажоритарних депутатів Донецької області, приурочені 100 дням роботи Верховної Ради.

Так, учасники руху направили кожному народному депутатові звернення з проханням надати біографію, списки помічників, адреси приймалень та попросили відзвітувати про те, як кожен розпорядився грошима, якы щомісяця виділяються бюджетом для здійснення депутатської діяльності.

Представники руху відзначили, що більшість нардепів не звикли звітувати про використання бюджетних коштів або пільг, передбачених статусом народного депутата - тільки один мажоритарник Донецького регіону О.Риженков у своїй відповіді ЧЕСНО вказав, що 17 485 грн витратив на утримання своїх приймалень.

Адреси громадських приймалень на вимогу ЧЕСНО опублікували тільки два донецьких депутата-мажоритарника - О.Риженков та Юрій Боярський. У ЧЕСНО підкреслили, що при цьому лише 23% жителів Донецької області знають, де знаходяться приймальні депутатів їх округів.

Інформацію про помічників повністю або частково надали лише 3 донецьких народних депутата-мажоритарника - Микола Левченко назвав усіх штатних та позаштатних консультантів, О.Риженков зазначив лише штатних, а депутат Ігор Шкіря опублікував список помічників на власному сайті.

5 з 21 депутата-мажоритарника Донецької області опублікували свої біографії, з них: Валентин Ландик, Владислав Лук'янов, О.Риженков та І.Шкіря - на особистих веб-сайтах, Юрій Боярський - у відповідь на звернення ЧЕСНО.

При цьому представники руху відзначили, що 65,5% жителів Донецької області не знають, хто є мажоритарним депутатом в їх окрузі.