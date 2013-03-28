У Хмельницькому побилися прихильники Партії регіонів і «Свободи»
Біля Хмельницької облдержадміністрації між прихильниками Партії регіонів та ВО “Свобода” сьогодні вранці відбулися сутички.
Як передає кореспондент УНІАН, активісти “Свободи” за кілька днів оголосили про проведення біля ОДА акції щодо стану доріг регіону. Однак, перед початком акції, перед входом в облдержадміністрацію зібралася група осіб спортивної зовнішності (всього близько 50 осіб), які намагалися перешкодити проведенню акції “свободівців”. Як з’ясувалося згодом, це були прихильники Партії регіонів.
Представники ВО “Свобода” тримали плакати: “Який мер — такі дороги”, Керівництво облавтодору - у відставку!” та вигукували у мегафон, що хочуть почути звіт про стан доріг голови ОДА Василя Ядухи.
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Між учасниками двох мітингів розпочалася штовханина, яку припинили близько 20 міліціонерів, які стали в ланцюг між політичними таборами. Одному з міліціонерів під час акції невідомі зірвали погон.
Загалом участь у пікетуванні взяли участь близько 300 осіб.
До мітингуючих з облдержадміністрації ніхто не вийшов.