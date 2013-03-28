У Хмельницькому побилися прихильники Партії регіонів і «Свободи»

Як передає кореспондент УНІАН, активісти “Свободи” за кілька днів оголосили про проведення біля ОДА акції щодо стану доріг регіону. Однак, перед початком акції, перед входом в облдержадміністрацію зібралася група осіб спортивної зовнішності (всього близько 50 осіб), які намагалися перешкодити проведенню акції “свободівців”. Як з’ясувалося згодом, це були прихильники Партії регіонів.

Представники ВО “Свобода” тримали плакати: “Який мер — такі дороги”, Керівництво облавтодору - у відставку!” та вигукували у мегафон, що хочуть почути звіт про стан доріг голови ОДА Василя Ядухи.

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Між учасниками двох мітингів розпочалася штовханина, яку припинили близько 20 міліціонерів, які стали в ланцюг між політичними таборами. Одному з міліціонерів під час акції невідомі зірвали погон.

Загалом участь у пікетуванні взяли участь близько 300 осіб.

До мітингуючих з облдержадміністрації ніхто не вийшов.