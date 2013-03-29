Експертів тривожать темпи, якими Україна йде до безвізового режиму з ЄС

Експерти громадської організації «Європа без бар'єрів» висловлюють занепокоєння темпом виконання завдань, передбачених Планом дій з візової лібералізації Україна-ЄС, та якістю окремих законів, що є необхідною умовою для встановлення симетричного безвізового режиму між Україною та ЄС.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН на тему: "Рух до безвізового режиму з ЄС: де сьогодні Україна?" сказав науковий директор Інститут Євро-Атлантичного співробітництва, провідний експерт громадської ініціативи «Європа без бар’єрів» Олександр Сушко.

«На сьогодні очевидно, що процес ухвалення законодавчих актів занадто затягнувся. Україна вже майже 2,5 роки виконує першу законодавчу фазу. За цей час сусідня Молдова вже понад півроку як впоралася з першою фазою і зараз виконує другу - імплементаційну фазу, випереджаючи Україну на шляху до безвізового режиму», - сказав він.

О.Сушко нагадав, що Україна вже пройшла два звіти Європейської комісії щодо виконання Плану дій з візової лібералізації, останній з яких був рік тому і відзначав суттєвий прогрес України в багатьох сферах, однак недостатній для того, щоб говорити про другу фазу.

За його словами, очікувалося, що третій звіт Європейської комісії буде влітку-восени, потім ця подія відтерміновувалася через те, що і Україна зі свого боку не була готова подати остаточний третій звіт щодо виконання всього обсягу зобов'язань в рамках Плану дій з візової лібералізації.

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«Оскільки немає з українського боку остаточного звіту, то і Єврокомісія не дає хід третьому звіту, тому що він має бути остаточним і містити в собі рекомендацію про перехід до другої імплементаціїної фази», - сказав О.Сушко.

У свою чергу голова громадської ініціативи «Європа без бар’єрів» Ірина Сушко зазначила, що існує реальна можливість зафіксувати перехід України до другої фази виконання Плану дій під час саміту «Східного партнерства», запланованого на 25-26 листопада цього року у Вільнюсі.

Вона наголосила, що передумовою для такого розвитку подій є пришвидшення ухвалення Україною законів та підзаконних актів, які ще залишаються неприйнятими в рамках першої фази, та передача стороні ЄС остаточного третього національного звіту про виконання Плану дій, який має засвідчити виконання Україною усіх критеріїв першої фази.

«Як свідчить досвід, Європейська комісія потребуватиме 2-3 місяці для підготовки власного звіту про прогрес України у виконанні Плану дій, тому для досягнення успіху на Вільнюському саміті «Східного партнерства» національний звіт України має бути передано ЄС у кінці травня - на початку червня цього року», - сказала І.Сушко.

Вона також наголосила, що для пришвидшення виконання Плану дій експерти звертаються до Президента України Віктора Януковича з проханням невідкладно схвалити Стратегію захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини, внесену урядом, та дати останньому доручення підготувати відповідний план заходів з її реалізації.

Крім того, експерти просять Кабінет міністрів України невідкладно розпочати підготовку Плану заходів щодо запобігання та протидії дискримінації в Україні, залучивши до цього процесу представників громадськості та експертів міжнародних організацій.