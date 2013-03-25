Спрощення віз з Україною Європарламент розгляне у квітні

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, це питання попередньо внесено до порядку денного сесії Європарламенту, яка відбудеться з 15 по 18 квітня в Страсбурзі.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня 2013 року Верховна Рада України ратифікувала Угоду про внесення змін до угоди про спрощення оформлення віз з ЄС.

Раніше, 21 лютого ц. р., Комітет з питань громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ Європарламенту підтримав подальше спрощення візового режиму з Україною. За проект доповіді Клода Мореса (група Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів, Велика Британія) проголосували 39 членів Комітету, проти – 3, утрималися – 6.

22 січня Комітет з питань закордонних справ Європарламенту дав згоду на підтримку Угоди про внесення змін до угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз. Україна та ЄС підписали угоду про внесення змін до Угоди між Україною та Європейським Співтовариствами про спрощення оформлення віз 23 липня 2012 року.

Зміни передбачають подальше спрощення у вимогах з надання документів при поданні заявок на візи для журналістів та водіїв міжнародних вантажних та пасажирських перевезень, а також спрощення для технічного персоналу, що супроводжує журналістів, близьких рідних громадян однієї з країн ЄС, осіб, що супроводжують тих, хто подорожує з метою вирішення медичних проблем, представників громадянського суспільства, що направляються для участі в семінарах, тренінгах тощо, осіб, що їдуть для участі у міжнародних виставках симпозіумах та семінарах, а також представників релігійних організацій, які беруть участь в офіційних транскордонних програмах співпраці ЄС.

Нові домовленості також передбачають більш чітке визначення, кому, коли і на який період мають видаватися багаторазові візи.

Так, багаторазові візи терміном дії 5 років мають видаватися членам національних та регіональних урядів та парламентів, Конституційних та Вищих судів, постійним представникам офіційних делегацій, які представляють Україну на зустрічах, консультаціях та переговорах, партнери, дружини, діти та батьки громадян України, які легально проживають на території країн ЄС, а також бізнесменам, які регулярно відвідають Європу з бізнес-цілями.

Крім того, нові зміни передбачають, що 5-річні багаторазові візи мають надаватися національним та регіональним прокурорам і їхнім заступникам; дружинам, дітям та батькам, що відвідають громадян ЄС, які живуть на території країни громадянства, а також представникам технічного персоналу, що обслуговує журналістів.

Багаторазові візи терміном дії в один рік мають надаватися водіям, що здійснюють міжнародні вантажні чи транспортні перевезення, персоналу міжнародних поїздів, особам, що беруть участь в наукових, культурних та спортивних подіях, учасників міжнародних спортивних змагань, представників громадянського суспільства, які часто подорожують до країн-членів ЄС з метою участі в семінарах та конференціях, особам, що беруть участь у міжнародних виставкам та конференціях, представникам релігійних організацій.

Документ також передбачає можливість безвізових подорожей для власників біометричних службових паспортів на період до 90 днів протягом 180 днів.