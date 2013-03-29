Регіонали збирають підписи за відставку свободівця з посади віце-спікера

Фракція Партії регіонів збирає підписи за відставку Руслана Кошулинського (ВО «Свобода») з посади віце-спікера Верховної Ради України.

Про це у коментарі УНІАН повідомив народний депутат від Партії регіонів Вадим Колесніченко.

«Мені відомо, що підписи збираються. Але в якому стані робота, все таке інше… Мабуть, на засіданні фракції у понеділок повідомлять», - сказав він.

На запитання, чому розпочався збір підписів за відставку Р.Кошулинського, В.Колесніченко повідомив, що недавно приїхав до Києва, і подробиць, зокрема, хто саме виступив ініціатором відставки, не знає.

Своєю чергою прес-секретар «Свободи» Олександр Аронець на своїй сторінці у Facebook написав, що «регіонали» збирають підписи за відставку Р.Кошулинського «через те, що опозиція хоче відставки спікера Володимира Рибака».

«Але весь казус ситуації полягає в тому, що ні опозиція, ні провладна більшість не має достатньо голосів. Тому питання в тому, чи підуть комуністи на голосування з «регіоналами» заради боротьби з "фашистами"? Та навіть якщо й проголосують, то голосів все одно не вистачить», - написав О.Аронець.