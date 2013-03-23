"Свобода" відгукнулася на масове знищення собак

Про це УНІАН повідомили у прес-службі заступника голови Верховної Ради України Руслана Кошулинського.

Як зазначається у повідомленні, Р.Кошулинський звернув увагу на те, що останнім часом в Україні почастішали випадки жорстокого поводження не лише з безпритульними, а й з домашніми тваринами. Він також нагадав про активізацію через соціальні мережі діяльності груп так званих «догхантерів». «Найгірше, що це страшне і неприпустиме явище сьогодні поширюють серед молодих людей, дітей», - підкреслив політик.

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Р.Кошулинський повідомив, що, реагуючи на звернення Західноукраїнського товариства захисту тварин, він, спільно з народними депутатами фракції «Свобода» Іриною Фаріон, Юрієм Михальчишиним, Анатолієм Вітовим та Андрієм Тягнибоком, зареєстрував у парламенті це законопроект, покликаний удосконалити правові механізми регулювання захисту тварин від жорстокого поводження та дотримання правил утримання тварин.

Народні депутати зауважили, що необхідність внесення змін до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення зумовлена, насамперед, складністю розмежування жорстокого поводження з тваринами, що кваліфікується як злочин, передбачений ст. 299 КК України, від адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 89 КУпАП.

У чинних редакціях ст. 299 ККУ та ст. 89 КУпАП, які мають однакову назву - «Жорстоке поводження з тваринами», відсутні істотні ознаки для їх розмежування. Це зумовлює різну судову практику при кваліфікації відповідних дій, а отже порушує принцип справедливості. «Норми чинного законодавства створюють ситуацію, за якої особа за одну і ту ж дію може нести два різних види відповідальності», - наголосив Р.Кошулинський.

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Він пояснив, що законопроектом пропонується чітко розмежувати: кримінальній відповідальності підлягає жорстоке поводження з тваринами, їхнє катування та умертвіння, а адміністративній – порушення правил утримання та поводження з тваринами. При цьому «жорстокими методами» визначаються «заподіяння побоїв, позбавлення їжі або води, вплив термічних факторів або хімічних речовин».

Політик також закликав громадські тваринозахисні організації надавати свої пропозиції стосовно вдосконалення українського законодавства, яке регулює відносини людини із тваринним світом.