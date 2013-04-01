Єфремов каже, ніякого мітингу ПР завтра не проводитиме

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу, відповідаючи на питання журналістів з приводу того, що в інтернеті є інформація, що ПР збирає завтра біля парламенту альтернативний опозиції мітинг.

За словами О.Єфремова, наскільки йому відомо, завтра Партія регіонів «ніякого мітингу не проводить». «У мене немає інформації, і жодного засідання з цього приводу не проводилося», - сказав він.

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Водночас, за інформацією О.Єфремова, завтра плануються два мітинги: один - на підтримку євроінтеграційних устремлінь України, другий - організований опозицією.

Як повідомляв УНІАН, опозиція на 2 квітня запланувала провести акцію протесту біля парламенту з вимогою відставки Олександра Попова з посади голови Київської міської державної адміністрації і призначення виборів у столиці.