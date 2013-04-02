Правозахисник: Рішення ВССУ по Лозинському знищило справедливість у судах

Перекваліфікація Вищим спеціалізованим судом справи колишнього депутата Віктора Лозинського та скорочення йому терміну покарання створює небезпечний правовий прецедент на майбутнє та ставить хрест на мінімальній довірі суспільства до судової системи. Про таке в ефірі «5 каналу» заявив голова правління МГО «Міжнародна ліга захисту прав громадян» Едуард Багіров.

"Це дуже небезпечний прецедент, який створюють судді, коли змінюють кваліфікацію і дають можливість майбутнім фігурантам кримінальних злочинів, які скоїли тяжкі злочини, просто сказати, що я не хотів, і відповідно необхідно замінити, тому що прецедент. І в той же час в українських колоніях перебувають сотні тисяч засуджених, які відбувають покарання за умисне вбивство», - заявив Багіров.

«Це перекреслює і ставить жирний хрест на мінімальній довірі судовій системі самої по собі і понятті справедливості. Тобто з того дня, коли було прийнято рішення, про те, що Лозінському потрібно замінити статтю тяжку на менш тяжку, у нас просто зникло слово справедливість у судових інстанціях », - додав він.