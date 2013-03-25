ЗМІ: Суд зняв з Лозинського обвинувачення у вбивстві, зробивши хуліганом

Про це йдеться в статті "Української правди".

Розгляд касації відбувся 1 березня, але сама ухвала досі не оприлюднювалася.

Джерела газети "Сегодня" повідомили, що до Лозинського "застосували найнижчу планку покарання за статтею 115 КК (умисне вбивство), знайшовши якісь пом`якшуючі провину обставини" і що можливо вже в 2017 він зможе вийти на волю.

Насправді суд не просто зменшив строк перебування Лозинського в тюрмі, а взагалі зняв з нього обвинувачення у вбивстві (стаття 115), замінивши його статтею хуліганство (частина 1 статті 296).

"Проаналізувавши зібрані докази, вирішив, що в даному конкретному випадку умисел Лозинського "був спочатку направлений на хуліганство, оскільки він умисно, використовуючи малозначний привід, показуючи свою зневагу до існуючих правил і норм поведінки в суспільстві, необґрунтовано зупинив Олійника, почав задавати безпідставні питання, а потім наніс йому умисно безпричинно удари руками та ногами по тулубу, заподіявши в процесі хуліганства тілесні ушкодження середнього ступеню тяжкості у вигляді перелому 6 ребра праворуч.

Оскільки потерпілий на вимоги засудженого не прореагував, пістолети, які демонстрував, не передав, а, на думку засудженого, повівся агресивно, чим розлютив його, у останнього виник умисел на заподіяння Олійнику тяжких тілесних ушкоджень шляхом здійснення пострілів з наявної рушниці", – зазначила колегія ВССУ.

"Отже, сукупність наведених доказів свідчить про те, що при здійсненні пострілів в Олійника Лозинський не передбачав настання смерті потерпілого, хоч свідомо їх допускав. Тому його дії мають бути кваліфіковані за наслідками, які настали. А відтак їх необхідно перекваліфікувати з п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України на ч. 1 ст. 296, ч. 1 ст. 122, ч. 2 ст. 121 КК України", – сказано в ухвалі ВССУ.

Відтепер найжорсткішою статтею для Лозинського стала частина 2 статті 121 – умисні тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть потерпілого, за яку найбільший строк 10 років.

До неї приєднали частину 1 статті 122 – умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, що карається позбавленням волі до 3 років, і частину 1 статті 296 – хуліганство – до 5 років.

Покарання спільнику Лозинського прокурору Голованівського району Кіровоградської області Горбенку, що засуджений за зловживання владою і підробку документів, зменшено з 9 до 6 років, а начальника Голованівського РВ УМВС у Кіровоградській області Ковальського взагалі звільнено від відбування покарання з випробувальним терміном до 3 років.

За словами експертів, опитаних ТСН, Лозинський може достроково вийти з колонії, отримавши умовно-дострокове звільнення завдяки своїй сумлінній поведінці і ставленню до праці.

Крім того, якщо в`язень має достатньо грошей і чиєсь заступництво, його можуть відпустити з колонії за станом здоров`я. А про те, що зв`язки Лозинський не втратив, свідчить не лише ухвала Вищого спецсуду, а й те, що в Бориспільській колонії, де він сидить, нещодавно депутат-регіонал влаштував концерт зірок.