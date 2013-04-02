Тюремники кажуть, що Тимошенко відмовилася їхати до Києва

Юлія Тимошенко відмовилася від етапування на засідання Печерського районного суду Києва, в ході якого сьогодні у справі про вбивство депутата Євгена Щербаня допитуватимуть голову ради директорів корпорації «Індустріальний союз Донбасу» Сергія Таруту. Про це повідомила прес-служба ДПтСУ

Згідно з повідомленням, співробітники колонії неодноразово цікавилися позицією засудженої Ю. Тимошенко щодо її етапування 2 квітня до Києва для участі у допиті свідка С.Тарути.

Під час першої розмови засуджена відмовилася повідомити, чи готова до етапування і заявила про те, що пенітенціарна служба має «діяти по закону», а тому не має права вивозити її зі стаціонарного закладу, адже це за її словами суперечить вимогам КПК.

У зв’язку з цим, засуджену було поінформовано про те, що керівництво колонії має намір скласти відповідний акт про відмову засудженої Ю. Тимошенко бути етапованою.

Після цього, засуджена написала заяву, у якій зазначила, що має бажання їхати до суду.

Після отримання заяви, керівник Качанівської виправної колонії знову пішов спілкуватися із засудженою.

Ю.Тимошенко у відповідь сказала, що той факт, що вона начебто має бажання брати участь у засіданні суду не означає, що пенітенціарна служба має право її етапувати, адже вона перебуває у медичному закладі. Жодних додаткових пояснень, не зважаючи на конкретні запитання Ігоря Колпащикова, на приклад, "яким чином ви маєте намір дістатися автомобіля?", "чи потрібна допомога під час етапування співробітників колонії?", Ю. Тимошенко не надала,- запевняють у пенітенціарній службі.

Вона заявила: "Я вам більше нічого не скажу. Робіть по закону".

Пенітенціарною службою після роз’яснень норм діючого законодавства було складено відповідний акт про відмову Ю. Тимошенко бути етапованою до Києва. Акт передано до суду.

Також у ДПтСУ зазначили, що заяви адвокатів засудженої, на їхнє переконання, "спрямовані в першу чергу на дискредитацію роботи пенітенціарної установи, а також на введення в оману громадськості. Адже інакше, логічно пояснити поведінку і засудженої, і її захисту неможливо".