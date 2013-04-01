Тимошенко вимагає доставити її на допит Тарути

Про це кореспондента УНІАН повідомив захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко.

«Виходячи з тяжкості обвинувачень, виходячи з абсурдності обвинувачень, вона готова ризикувати своїм здоров’ям, і вона вимагає доставки в судове засідання у справі Щербаня, де буде відбуватися допит свідка», - сказав С.Власенко.

За його словами, Ю.Тимошенко тиждень тому подала заяву з вимогою забезпечити її доставку на допит С.Тарути.

«Така заява була подана тиждень тому. Хоча вона не була зобов’язана подавати ніяких заяв, вона вчергове це зробила», - наголосив захисник.

«Це абсурдне, але обвинувачення у вбивстві. Суди, на жаль, нехтують вимогами закону під час допитів свідків у справі Щербаня, проводять допити без Тимошенко. Виходить, що всі свідки будуть зараз допитані за відсутності Юлії Володимирівни, й потім їхні свідчення просто будуть включені до вироку. Це абсурдна конструкція», - обурився С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, суд задовольнив клопотання захисників Ю.Тимошенко щодо допиту на судовому засіданні в рамках досудового розслідування у справі про вбивство Є.Щербаня бізнесменів Сергія Тарути та Віталія Гайдука.

27 березня захисники Ю.Тимошенко повідомили, що вимагатимуть допиту С.Тарути та В.Гайдука у відкритому судовому засіданні. Вони є свідками Генпрокуратури, вже допитувалися слідчими і показання яких є у матеріалах справи.

С.Власенко заявляв, що «покази цих людей, очевидно, вступають у конфлікт з показами Володимира Щербаня, і прокуратура чомусь не хоче їх допитувати у публічному режимі».

Довідка УНІАН. Генпрокурор Віктор Пшонка 18 січня 2013 року заявив, що ГПУ завершила розслідування кримінальної справи про вбивство у 1996 році народного депутата Є.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено повідомлення про підозру її в організації спільно з екс-прем'єром Павлом Лазаренком умисного вбивства з корисливих мотивів.

Печерський районний суд Києва за клопотанням сторони обвинувачення розпочав 13 лютого проведення слідчих дій у рамках досудового розслідування справи про вбивство Є.Щербаня.