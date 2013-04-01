Тимошенко вимагає доставити її на допит Тарути

18:10, 01 квітня 2013
Політика
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Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко вимагає від керівництва Качанівської виправної колонії доставити її на засідання Печерського районного суду Києва, в ході якого завтра, 2 квітня, у справі про вбивство депутата Євгена Щербаня допитуватимуть голову ради директорів корпорації «Індустріальний союз Донбасу» Сергія Таруту.

Власенко каже, що Тимошенко проситься на допит Тарути

Про це кореспондента УНІАН повідомив захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко.
«Виходячи з тяжкості обвинувачень, виходячи з абсурдності обвинувачень, вона готова ризикувати своїм здоров’ям, і вона вимагає доставки в судове засідання у справі Щербаня, де буде відбуватися допит свідка», - сказав С.Власенко.

За його словами, Ю.Тимошенко тиждень тому подала заяву з вимогою забезпечити її доставку на допит С.Тарути.

«Така заява була подана тиждень тому. Хоча вона не була зобов’язана подавати ніяких заяв, вона вчергове це зробила», - наголосив захисник.

«Це абсурдне, але обвинувачення у вбивстві. Суди, на жаль, нехтують вимогами закону під час допитів свідків у справі Щербаня, проводять допити без Тимошенко. Виходить, що всі свідки будуть зараз допитані за відсутності Юлії Володимирівни, й потім їхні свідчення просто будуть включені до вироку. Це абсурдна конструкція», - обурився С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, суд задовольнив клопотання захисників Ю.Тимошенко щодо допиту на судовому засіданні в рамках досудового розслідування у справі про вбивство Є.Щербаня бізнесменів Сергія Тарути та Віталія Гайдука.

27 березня захисники Ю.Тимошенко повідомили, що вимагатимуть допиту С.Тарути та В.Гайдука у відкритому судовому засіданні. Вони є свідками Генпрокуратури, вже допитувалися слідчими і показання яких є у матеріалах справи.

С.Власенко заявляв, що «покази цих людей, очевидно, вступають у конфлікт з показами Володимира Щербаня, і прокуратура чомусь не хоче їх допитувати у публічному режимі».

Довідка УНІАН. Генпрокурор Віктор Пшонка 18 січня 2013 року заявив, що ГПУ завершила розслідування кримінальної справи про вбивство у 1996 році народного депутата Є.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено повідомлення про підозру її в організації спільно з екс-прем'єром Павлом Лазаренком умисного вбивства з корисливих мотивів.

Печерський районний суд Києва за клопотанням сторони обвинувачення розпочав 13 лютого проведення слідчих дій у рамках досудового розслідування справи про вбивство Є.Щербаня.

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