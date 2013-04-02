У Кличка думають, що сьогоднішнє засідання ВР буде «неспокійним»

Засідання Верховної Ради сьогодні буде “неспокійним”, сказав у коментарі УНІАН член фракції УДАР Валерій Карпунцов.

За його словами, акцію на підтримку євроінтеграції, яка зараз проходить під парламентом, проходить під гаслом “За Партію регіонів”. “Ви знаєте, що так назвали, але це Партія регіонів”, - сказав депутат.

На запитання про чисельність акції опозиції з вимогою проведення виборів у Києві, яка має розпочатися о 10.00 під ВР, В.Карпунцов не зміг датит точної відповіді. “Збираємо наших прихильників внизу. Буде колона”, - сказав він.

За словами В.Карпунцова, ця акція має бути спокійною, проте засідання ВР буде “неспокійним”.

“На рахунок блокування: я особисто проти блокування взагалі з таких приводів. Блокування - це один з виключних методів, тактичних заходів опозиції, ним зловживати не можна”, - сказав В.Карпунцов.