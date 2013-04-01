Завтра опозиція планує зібрати в Києві майже 30 тисяч людей

Про це УНІАН повідомив заступник голови КМДА Олександр Пузанов.

Згідно з заявками, біля Верховної Ради планують провести заходи: громадський рух «Кияни Разом», рух «Спільна справа», Європейська партія України, організації «Ліга слов’янської молоді» та «Молодь! Громада! Влада!», Київські міські організації ВО «Батьківщини» та Соціалістичної партії України, «Українська студентська спілка», організації «За Європейський вибір» та «Муніципальна ліга Києва».

Поблизу Адміністрації Президента України акції проводитимуть: ВО «Батьківщина та організації «Українська студентська спілка» та «За Європейський вибір».

Крім того, біля Міністерства освіти і науки України свою акцію проведуть активісти МГО «Фонд допомоги дітям з синдромом аутизму «Дитина з майбутнім».

Поблизу МВС України акцію хоче провести ВГО «Об’єднання Богдана Хмельницького».

Найчисельнішу акцію (близько 15 тис. осіб) планує повести ВО «Батьківщина», яка передбачає пішу ходу центральними вулицями Києва проїжджою частиною.

Початок акцій заплановано на 8.00.

Як зазначив О.Пузанов, КМДА не має наміру звертатися до суду з приводу обмеження права на проведення масових акцій 2 квітня в центральній частині Києва.

У зв'язку з цим міська влада звернулася до киян, які у вівторок планують пересуватися громадським транспортом чи власним авто в центральній частині міста, з проханням по можливості вибирати інші маршрути пересування, у зв'язку з тим, що можливо утруднення руху транспорту, виникнення заторів на Європейській площі, на вулицях Михайла Грушевського, Інститутській і Шовковичній.