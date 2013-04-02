Під ВР опозицію уже зустрічає мітинг «прихильників євроінтеграції»

Як передає кореспондент УНІАН, біля ВР вже розташувалися більше 100 активістів із прапорами «Київського віча», Європейської партії України та державними прапорами України. Що цікаво, мітингуючих пропустили за паркан, який огороджує Верховну Раду.

На самій огорожі розміщено транспаранти із написами: “Депутати! Голосуйте за євроінтеграцію!”, “Євроінтеграція - поїздки без віз!”, “Молодь - за європейське майбутнє України!”.

На тему: Опозиція збирається на мітинг - під ВР уже 9 автобусів з Беркутом

На площі Конституції перед будівлею ВР та у Маріїнському парку стоять декілька автобусів із правоохоронцями.

Як повідомляв УНІАН, опозиція на 2 квітня запланувала провести акцію протесту біля парламенту з вимогою відставки Олександра Попова з посади голови КМДА та призначення виборів у столиці.

Лідер фракції Партії регіонів у ВР Олександр Єфремов вчора демонстративно відмежувався від акцій під ВР, заявивши, що партія ніяких засідань з цього приводу не проводила і мітингів під ВР не планує.

Пізніше, як повідомили ЗМІ, в КМДА розповіли, що заявки на проведення в центрі столиці своїх акцій подали кілька політичних сил: опозиція, ПР та інші політсили.