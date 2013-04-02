Опозиція збирається на мітинг - під ВР уже 9 автобусів з Беркутом

Сьогодні о 10 годині під Верховною Радою відбудеться мітинг з вимогою призначення виборів у Києві.

Вранці на Європейській площі було затримано машину з апаратурою, повідомив у своєму Facebook депутат від Батьківщини Леонід Ємець.

"Машину з апаратурою для мітингу було затримано на Європейській площі. На питання про підстави затримання відповідь одна - " зараз керівництво решить". Машину ми вже звільнили і бойового задору додали:)", - написав він.

Між тим під Верховною Радою вже стоять автобуси з бійцями спецпідрозділу "Беркут". Їх щонайменше 9, - повідомляє Українська правда.

Крім того, на площі під парламентом Партія регіонів збирається провести свій мітинг, офіційно його назвала "Молодь за європейське майбутнє". Для цього мітингу вже розмістили сцену.

Раніше голова фракції ПР Олександр Єфремов заявляв, що у вівторок Партія регіонів не збирається проводити жодних мітингів.