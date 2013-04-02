ВР планує сьогодні розглянути питання про вибори в Києві
10:13, 02 квітня 2013Політика
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У порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання Верховної Ради передбачений розгляд питання про вибори у Києві.
Київські вибори включені сьогодні до порядку денного
Як передає кореспондент УНІАН, на 12.30 заплановано розгляд у другому читанні проекту постанови “Про призначення чергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови”.
Водночас напередодні на Погоджувальній раді йшлося про те, що даний проект постанови розглядатиметься у четвер, 4 квітня. Проте опозиція наполягала на тому, щоб дане питання розглядалося сьогодні першим.
1 квітня голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов повідомив, що його фракція не змінила своєї позиції і голосуватиме за вибори у Києві лише після рішення Конституційного Суду України з даного питання.
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