ВР планує сьогодні розглянути питання про вибори в Києві

Як передає кореспондент УНІАН, на 12.30 заплановано розгляд у другому читанні проекту постанови “Про призначення чергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови”.

Водночас напередодні на Погоджувальній раді йшлося про те, що даний проект постанови розглядатиметься у четвер, 4 квітня. Проте опозиція наполягала на тому, щоб дане питання розглядалося сьогодні першим.

1 квітня голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов повідомив, що його фракція не змінила своєї позиції і голосуватиме за вибори у Києві лише після рішення Конституційного Суду України з даного питання.