Томенко оцінив креативність Партії регіонів

Народний депутат від “Батьківщини” Микола Томенко не виключає блокування Верховної Ради.

Про це він сказав у коментарі УНІАН, відповідаючи на запитання, чи є в опозиції відповідні настрої.

“Є настрої. Якщо не буде скасована пенсійна реформа, якщо не будуть призначені вибори у Києві, якщо жоден законопроект не пройде, то ми просто не можемо сидіти і мовчати. Очевидно, будуть якісь дії, можливо, й блокування”, - зазначив він.

За словами М.Томенка, залежно від того, як буде проголосовано вищезгадані питання, “ми далі будемо думати, що робити нам: працювати, брати перерву, переконувати повернутися до цих питань”.

Водночас, на його думку, мета акції за євроінтеграцію, яка сьогодні проходить під стінами Верховної Ради, - не дати опозиції можливості нормально провести власну акції.

“Ті молоді люди з ПТУ, які тут з 7-ї ранку стоять, у них ідея дуже проста. Я вважаю, що Партія регіонів креативно підходить до питання. Вони не поставили цих “петеушників” із плакатами проти виборів у Києві, а поставили за євроінтеграційний вибір”, - сказав він.