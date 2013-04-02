Яценюк розповів про «таємну угоду» ПР і КПУ щодо пенсійної реформи

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Верховної Ради.

За словами А.Яценюка, “між комуністами і Партією регіонів таємна угода - ви нам дайте включити в порядок скасування пенсійної реформи, а потім з вами почнемо голосувати”.

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“Ми готові на те, щоб прийняти цю так звану вашу гру. Тому що ця гра ваша вузькополітична, але результатом цієї гри повинно стати скасування ганебної пенсійної реформи”, - наголосив А.Яценюк.

Водночас він закликав проголосувати у першому читанні та одразу в цілому законопроект опозиції про скасування пенсійної реформи, яким “відновлюються усі права пенсіонерів”.

У відповідь голова фракції КПУ Петро Симоненко звинуватив опозицію у тому, що саме 40 членів фракцій “Наша Україна” і “Батьківщина” у парламенті попереднього скликання підтримали пенсійну реформу.

За словами П.Симоненка, дана ситуація свідчить, “скільки облич у них сьогодні справді є, і хто це рядиться в ісусів чергових”.

А.Яценюк на це відповів, що пенсійна реформа була “схвалена і подана урядом прем’єр-міністра України Миколи Азарова, який був повністю підтриманий голосами комуністів”.

“Ви 90 років брешете. Ну коли ви перестанете це робити і гроші у Партії регіонів брати?”, - запитав А.Яценюк, звертаючись до фракції КПУ.