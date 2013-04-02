Комуністи не встали вшанувати жертв Голодомору (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, за включення проекту постанови проголосували 210 із 421 народного депутата, зареєстрованого у сесійній залі.

Зокрема, від ПР цю пропозицію підтримали 26 депутатів, “Батьківщини” - 89, «УДАРу» - 39, “Свободи” - 36, КПУ - 0 та 20 позафракційних.

Після того, як рішення не було прийнято, депутати від опозиції встали біля своїх робочих місць і почали скандувати: “Фашисти”.

Також було оголошено хвилину мовчання за жертвами Голодомору. Усі депутати, окрім комуністів, вшанували жертв стоячи.

Після цього голова Верховної Ради поставив на переголосування пропозицію про внесення цього проекту постанови до порядку денного ВР. Проте рішення знову не було прийнято – за проголосували 215 депутатів із 422, зареєстрованих у сесійній залі.

Як повідомляв УНІАН, відповідний проект постанови "Про 80-ті роковини Голодомору в Україні та вшанування пам’яті жертв геноциду української нації" зареєстрували у Верховній Раді лідери опозиційних фракцій Олег Тягнибок, Арсеній Яценюк, Віталій Кличко, а також народні депутати Юрій Сиротюк («Свобода») та Володимир Яворівський ("Батьківщина").

У пояснювальній записці до проекту постанови зазначено: «2013 року виповнюється 80 років із часу вчинення геноциду проти українського народу – Голодомору 1932–1933 років. Це був безпрецедентний злочин у світовій історії, бо штучний голод був спрямований не лише на фізичне знищення українців: комуністичний режим прагнув знищити саме українство, позбавити українську націю її волелюбного духу, її ідентичності».

Проект постанови передбачає оголосити 2013 рік Роком пам’яті жертв Голодомору, засудити злочинну політику геноциду, яку здійснював більшовицький режим проти українського нації, провести у листопаді 2013 року парламентські слухання щодо злочинів тоталітаризму в Україні.

Також проект передбачає рекомендувати Кабінету міністрів України, центральним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування провести заходи на вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні.