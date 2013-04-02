Міліція просить мітингарів під ВР не провокувати конфліктів

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.

Як зазначають в міліції, 2 квітня в центральній частині Києва проходять масові заходи, організовані представниками різних політичних сил та громадських організацій, які напередодні подали до КМДА відповідні заявки.

Для забезпечення охорони громадського порядку столичною міліцією підготовлено розрахунок сил та засобів, додали у ВЗГ.

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Правоохоронці звертаються до організаторів заходів з проханням дотримуватися встановленого законом порядку проведення мітингів та демонстрацій, не порушувати громадський порядок, не провокувати конфліктних ситуацій та не підбурювати мітингувальників до силових конфліктів з правоохоронцями, а навпаки, сприяти працівникам міліції в охороні громадського порядку.

Керівництво столичної міліції наголошує, що, згідно з чинним законодавством, за опір представникам правоохоронних органів під час виконання ними службових обов’язків та злісну непокору їх законним вимогам передбачено як адміністративну, так і кримінальну відповідальність.

Як повідомляв УНІАН, біля ВР проходить акція опозиції з вимогою призначення на 2 червня виборів мера столиці та Київради. За даними опозиції, участь в акції беруть близько 5 тис. людей.

Також біля парламенту триває організований Партією регіонів мітинг за європейську інтеграцію.