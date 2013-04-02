Киян закликають не платити за компослуги до оголошення виборів у столиці

Як передає кореспондент УНІАН, близько 4 тисяч протестувальників зібралися під Верховною Радою України на мітингу з вимогою проголосувати за оголошення у Києві виборів мера та депутатів Київради.

Учасники акції розташувались на вулиці Грушевського від будівлі Кабінету міністрів. Рух транспорту в цій частині вулиці перекрито.

Мітингувальники тримають прапори Об’єднаної опозиції “Батьківщина”, партій “УДАР” та ВО “Свобода”.

Вони вимагають відставки голови КМДА Олександра Попова та заявляють, що проводимуть акцію доти, доки парламент не оголосить вибори у Києві.