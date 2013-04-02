Тарута: Між Тимошенко і Щербанем не було конфлікту

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив свідок Сергій Тарута під час допиту у судовому розслідуванні в справі вбивства бізнесмена і народного депутата Є.Щербаня.

“Було нормальне комерційне протистояння двох сторін. Тут не було ніякого ворожого конфлікту, були нормальні ділові конфлікти інтересів. Після того, як ми домовились, склались гарні відносини”, - підкреслив свідок, відповідаючи на запитання прокурора.

За словами С.Тарути, між корпораціями не було жорстких протистоянь, а після того, як між ними в кінці грудня 1995 року була укладена угода, то відносини між керівництвом стали майже товариськими.

Свідок також додав, що Є.Щербань ніколи не повідомляв йому про загрози своєму життю, а також сказав, що йому невідомо про те, що якесь майно Є.Щербаня після його вбивства було передано у володіння корпорації ЄЕСУ.

Разом з тим С.Тарута додав, що Є.Щербань був досить амбіційною людиною, і зазначив, що йому було відомо про те, що партія Є.Щербаня планувала висунути кандидата на майбутні президентські вибори.

Як повідомлялося, допит бізнесмена С.Тарути відбувається за клопотанням захисту Ю.Тимошенко.

Член виконкому Ліберальної партії, народний депутат Є.Щербань був розстріляний 3 листопада 1996 року в аеропорту Донецька.

Син Є.Щербаня, депутат Донецької облради Руслан Щербань у квітні 2012 року заявив, що передав Генпрокуратурі документи про можливу причетність екс-прем'єр-міністрів Юлії Тимошенко і Павла Лазаренка до вбивства його батька.

18 січня 2013 року генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура завершила розслідування кримінальної справи щодо вбивства Є.Щербаня в 1996 році, а Ю.Тимошенко вручено повідомлення про підозру її в організації умисного вбивства з корисливих мотивів спільно з екс-прем'єром П.Лазаренком.

Ю.Тимошенко та П.Лазаренка категорично спростовують свою причетність до вбивства.

У лютому-березні 2013 року в суді на стадії досудового слідства у справі вбивства Є.Щербаня були допитані троє свідків обвинувачення і один свідок захисту.

Ю.Тимошенко на допитах не була присутня, хоча її захист неодноразово заявляв про бажання екс-прем'єра особисто брати участь в цих допитах.