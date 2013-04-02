У суді розпочався допит Тарути

В Апеляційному суді Києва із запізненням на півгодини розпочався судовий допит свідка захисту Сергія Тарути у рамках справи про вбивство у 1996 році депутата і бізнесмена Євгена Щербаня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, засідання веде слідчий суддя Печерського райсуду Києва Руслан Козлов.

На допит свідка вкотре не доставили лідера опозиції Юлію Тимошенко, попри її бажання бути особисто присутньою на допиті, йдеться у повідомленні.

Натомість секретар суду оголосила, що «у Печерський райсуд Києва надійшов акт Качанівської виправної колонії про те, що Юлія Тимошенко відмовилась від етапування».

У свою чергу, керівник групи захисту екс-прем’єра Сергій Власенко звернувся до судді із запитанням, чи можна ознайомитися з цим актом, «оскільки станом вчора на вечір, на 17.30, його не було».

На це суддя Р.Козлов відповів, що «документ надійшов у Печерський суд рано вранці, а захист може ознайомитись із ним після судового засідання».

С.Власенко також зачитав заяву Ю.Тимошенко від 21 березня, оприлюднену в суді у Харкові, що попри «стаціонарне лікування вона чітко висловлює вимогу бути присутньою особисто під час допиту свідків».

Він заявив, що акт представників пенітенціарної служби сфальсифікований, як і всі попередні, оскільки на ньому не стоїть підпис Ю.Тимошенко.

«Вона не має власної волі на прибуття, її або привозять, або не привозять. Бажання ув’язненої людини не впливає на її доставку до суду. У суду є два законні шляхи – або перенести засідання у зв’язку зі стаціонарним лікуванням Тимошенко, або вимагати у Качанівської колонії доставити її у суд», - сказав С.Власенко.

Він повідомив, що захист екс-прем’єра отримав протоколи допиту свідка С.Тарути лише вчора станом на 17.45.

«Захист і обвинувачення знову знаходяться у нерівних умовах», - заявив С.Власенко.

Керівник захисту екс-прем’єра також поінформував суд, що захист було позбавлено можливості ставити питання С.Таруті по частині допиту іншого свідка у справі Є.Щербаня - Віталія Гайдука, оскільки захисту не було надано для ознайомлення додаткові протоколи.