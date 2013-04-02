ГПУ заявляє, що Тарута змінив свідчення на користь Тимошенко

Заступник начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Олег Пушкар заявляє, що свідок Сергій Тарута під час сьогоднішнього допиту в суді повністю змінив свої покази у справі про вбивство у 1996 році бізнесмена і народного депутата Євгена Щербаня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прокурор повідомив після завершення допиту С.Тарути в суді.

“Його нинішні покази в суді повністю не вписуються у ті протоколи, які були ним підписані, і покази, які він давав раніше”, - повідомив О.Пушкар.

За його словами, С.Тарута вже кілька разів змінював свої покази.

Відповідаючи на запитання журналістів, кому саме було вигідним, за попередніми свідченнями С.Тарути, вбивство Є.Щербаня, О.Пушкар сказав: “Він називав корпорацію ЄЕСУ, називав Павла Лазаренка, хоча зараз він говорить про те, що йому не відомі відносини Павла Лазаренка та ЄЕСУ. Хоча у показах, які він давав раніше, він детально говорив про лобіювання Лазаренком корпорації... І Тимошенко називав”.