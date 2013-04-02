Яценюк розповів про запасний варіант із київськими виборами

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Яценюк сказав під час брифінгу.

За його словами, перша вимога - це призначення виборів у Києві, друга - скасування пенсійної реформи, третя - розгляд питання про відставку Кабінету міністрів України.

З приводу першого питання А.Яценюк відзначив, що до порядку денного ВР сьогодні внесена і проголосована постанова про призначення виборів за авторством Володимира Яворівського. “Це означає, що ми можемо розглядати це питання. Більше того, ця постанова не визначає чіткої дати, а призначає вибори на 60-й день з моменту вступу в силу цієї постанови”, - сказав він.

Стосовно пенсійної реформи А.Яценюк сказав, що опозиція наполягає на розгляді і прийнятті законопроекту Людмили Денісової, який є комплексним і відновлює пенсійну справедливість.

Крім того, А.Яценюк наголосив, що постанова про відставку уряду внесена трьома опозиційними фракціями.

“Ми вимагаємо в п’ятницю після Години запитань до уряду розглянути питання про відставку Кабінету міністрів, уряду Азарова”, - сказав А.Яценюк.