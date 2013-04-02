ВР відмовилася призначити вибори в Києві на 2 червня (відео, доповнена)

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували лише 209 (при необхідних 226 - УНІАН) із 406 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Зокрема, за постанову проголосували із фракції Партії регіонів Павло Балога, Віктор Бондар, Іван Куровський.

Із 27 позафракційних 17 проголосували за: Віктор Балога, Олександр Домбровський, Григорій Заболотний, Ігор Калєтнік, Сергій Мартиняк, Сергій Міщенко, Петро Порошенко, Олександр Табалов, Віктор Чудновський, Юрій Дерев’янко, Олесь Доній, Руслан Кошулинський, Анжеліка Лабунська, Олег Ляшко, Віктор Петьовка, Андрій Табалов, Віктор Тимошенко.

За дану постанову проголосував 91 із 99 народних депутатів із фракції “Батьківщина”. Не голосували Костянтин Бондарєв, Максим Бурбак, Віталій Данілов. Відсутні на засіданні ВР були Олександр Дубовой, Руслан Лук’янчук, Ірина Луценко, Ігор Скосар та Олександр Турчинов.

Із 42 депутатів з фракції партії “УДАР” за призначення київських виборів на 2 червня проголосував 41 депутат. Відсутній був Микола Паламарчук.

Всі 36 депутатів із фракції “Свобода” проголосували за дану постанову.

Із 32 народних депутатів із фракції КПУ за постанову проголосував 21. Зокрема, «за» проголосували Лариса Байдюк, Олександр Голуб, Сергій Гордієнко, Микола Дзарданов, Олександр Зубчевський, Спірідон Кілінкаров, Ольга Левченко, Адам Мартинюк, Ольга Михайленко, Олександр Присяжнюк, Петро Симоненко, Петро Цибенко, Вікторія Бабич, Сергій Баландін, Ольга Борита, Віктор Губар, Антон Дорохов, Оксана Калетник, Володимир Кудря, Валентин Матвєєв, Сергій Топалов.

Депутати із фракцій опозиції пропонували голові ВР Володимиру Рибаку поставити дане питання на рейтингове або сигнальне голосування, щоб знати рівень підтримки даного питання. Проте В.Рибак поставив одразу на голосування в другому читанні цей проект постанови.

Після нерезультативного голосування голова ВР оголосив перерву на 30 хвилин на вимогу фракцій “Свобода” та “Батьківщина”.

Відео Української правди

Як повідомляв УНІАН, 21 березня Верховна Рада ухвалила за основу проект постанови “Про призначення чергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови”. Документом передбачено призначити чергові вибори депутатів Київради та мера столиці на 2 червня 2013 року.

Разом з тим 19 березня лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявляв, що фракція проголосує у першому читанні за постанову про призначення виборів у Києві, а потім почекає на рішення Конституційного суду з цього питання. За словами О.Єфремова, 48 членів фракції ПР звернулися до Конституційного суду з приводу термінів проведення виборів у Києві.