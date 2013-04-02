Опозицію влаштовує зміщення дати київських виборів на тиждень-два

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу сказав лідер “Свободи” Олег Тягнибок.

Він відзначив, що опозиція продовжуватиме боротися за проведення виборів у Києві й далі.

“Завтра з 9-ї ранку перемовини з більшістю будуть продовжуватися, будемо шукати аргументи і переконувати представників більшості”, - сказав О.Тягнибок і додав, що опозиція буде тиснути, наскільки це дозволяють її повноваження і можливості.

Він також зазначив, що опозиція намагатиметься шукати й інші шляхи для того, щоб ці вибори все ж відбулися. “Можливо, буде зміщена дата виборів, але не набагато. Ну, для нас прийнятний тиждень - два тижні від 2 червня. Але, напевно, не більше”, - сказав він.

Крім того, О.Тягнибок відзначив, що акції протесту опозиції продовжуватимуться.

У свою чергу лідер “УДАРу” Віталій Кличко наголосив, що опозиція буде робити все від неї залежне в стінах парламенту та поза ними.

Він також відзначив, що опозиція звертатиметься до киян, представників громадських організацій, тому що “ця ситуація дуже небезпечна і вона несе загрозу загальнодержавного рівня”.

“Я впевнений в тому, що у нас вистачить сил для того, щоб усіма методами довести те, що вибори повинні пройти”, - сказав В.Кличко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 квітня, Верховна Рада не підтримала в другому читанні проект постанови “Про призначення чергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови”.

Документом передбачлося призначити чергові вибори в Києві на 2 червня 2013 року.

За дане рішення проголосували лише 209 (при необхідних 226 - УНІАН) із 406 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Раніше лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявляв, що фракція проголосує у першому читанні за постанову про призначення виборів у Києві, а потім почекає на рішення Конституційного суду з цього питання. За словами О.Єфремова, 48 членів фракції ПР звернулися до Конституційного суду з приводу термінів проведення виборів у Києві.