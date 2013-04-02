Тягнибок заявляє, що у серпні влада хоче провести референдум
Лідер “Свободи” Олег Тягнибок заявляє, що у серпні влада планує провести загальноукраїнський референдум, на якому змінити процедуру виборів Президента, передбачивши лише один тур, та вибори до парламенту, зробивши його двопалатним.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час брифінгу.
“Ми вважаємо, що загрозливою тенденцією є їхнє бажання повністю переписати систему влади в Україні”, - сказав О.Тягнибок і додав, що влада “випробовуватиме оцей свій абсолютно неконституційними методами ухвалений закон про референдум вже, напевно, у серпні”.
За інформацією О.Тягнибока, саме цього місяця, у найбільш політично неактивний період, “вони хочуть провести загальноукраїнський референдум, на якому хочуть змінити процедуру виборів Президента України, маю на увазі вибори Президента в один тур, вони хочуть змінити вибори до українського парламенту, і взагалі поміняти парламент, зробивши його двопалатним”.
При цьому О.Тягнибок відзначив, що двопалатний парламент для України - це “шлях до розвалу Української держави”. “І можливо, втрати не тільки державного суверенітету, а й територіальної цілісності України”, - сказав він, додавши, що верхня палата призначатиметься владою, а нижня палата буде обиратися повністю за мажоритарною системою.
При цьому О.Тягнибок зазначив, що за результатами минулих виборів саме мажоритарна система дала можливість Партії регіонів контролювати сьогодні більшість у парламенті.
“Це є конкретні плани щодо остаточної узурпації влади в Україні щодо введення диктатури в Українській державі”, - заявив він.
У свою чергу лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк, відповідаючи на запитання журналістів, чи є у опозиції план протидії цьому референдуму, відзначив, що такий план у них є.
“Ми знаємо про плани Президента Януковича. Перший план - проведення референдуму, відповідно до якого розпустити цю Раду і призначити кишенькову Раду з незрозумілих 350 народних депутатів України, створити довічну палату, куди він, напевно, ще колишніх окремих Президентів візьме, яка називається верхня палата, скасувати всю недоторканність”, - сказав А.Яценюк.
Крім того, на думку А.Яценюка, іншою частиною цього плану є проголосувати на референдумі або в стінах парламенту закон про внесення змін до закону про вибори Президента, де передбачити вибори в один тур.
“Оце план утримання влади під авторством Віктора Федоровича Януковича”, - сказав А.Яценюк, додавши, що їхня акція “Вставай Україно!” - це перший крок, аби не дати можливості Президенту “зловживанням референдумом” захопити владу в країні.