Тягнибок заявляє, що у серпні влада хоче провести референдум

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час брифінгу.

“Ми вважаємо, що загрозливою тенденцією є їхнє бажання повністю переписати систему влади в Україні”, - сказав О.Тягнибок і додав, що влада “випробовуватиме оцей свій абсолютно неконституційними методами ухвалений закон про референдум вже, напевно, у серпні”.

За інформацією О.Тягнибока, саме цього місяця, у найбільш політично неактивний період, “вони хочуть провести загальноукраїнський референдум, на якому хочуть змінити процедуру виборів Президента України, маю на увазі вибори Президента в один тур, вони хочуть змінити вибори до українського парламенту, і взагалі поміняти парламент, зробивши його двопалатним”.

При цьому О.Тягнибок відзначив, що двопалатний парламент для України - це “шлях до розвалу Української держави”. “І можливо, втрати не тільки державного суверенітету, а й територіальної цілісності України”, - сказав він, додавши, що верхня палата призначатиметься владою, а нижня палата буде обиратися повністю за мажоритарною системою.

При цьому О.Тягнибок зазначив, що за результатами минулих виборів саме мажоритарна система дала можливість Партії регіонів контролювати сьогодні більшість у парламенті.

“Це є конкретні плани щодо остаточної узурпації влади в Україні щодо введення диктатури в Українській державі”, - заявив він.

У свою чергу лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк, відповідаючи на запитання журналістів, чи є у опозиції план протидії цьому референдуму, відзначив, що такий план у них є.

“Ми знаємо про плани Президента Януковича. Перший план - проведення референдуму, відповідно до якого розпустити цю Раду і призначити кишенькову Раду з незрозумілих 350 народних депутатів України, створити довічну палату, куди він, напевно, ще колишніх окремих Президентів візьме, яка називається верхня палата, скасувати всю недоторканність”, - сказав А.Яценюк.

Крім того, на думку А.Яценюка, іншою частиною цього плану є проголосувати на референдумі або в стінах парламенту закон про внесення змін до закону про вибори Президента, де передбачити вибори в один тур.

“Оце план утримання влади під авторством Віктора Федоровича Януковича”, - сказав А.Яценюк, додавши, що їхня акція “Вставай Україно!” - це перший крок, аби не дати можливості Президенту “зловживанням референдумом” захопити владу в країні.