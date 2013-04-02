Єфремов пропонує обирати всіх нардепів за мажоритаркою

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.

“Сьогодні в залі знаходиться достатньо велика кількість людей, які не налаштовані на продуктивну роботу”, - сказав він.

О.Єфремов зазначив, що на цьому тижні у депутатів по більшості питань є спільне розуміння, проте продовжують виникати питання, через які “хтось біжить і починає блокувати Верховну Раду”.

За словами О.Єфремова, він бачить тут лише один вихід - звернутися до народу. “Сказати, влаштовує вас такий парламент чи ні. І, можливо, нам потрібно обирати не хуліганів по партійним спискам, які представлені і бігають тут по залі, а обирати по мажоритарних округах депутатів, які були б підзвітні своїм виборцям і працювали як депутати Верховної Ради”, - сказав він.

На думку О.Єфремова, попередній склад ВР мав рацію, коли ухвалив рішення про референдум. “І через референдум, безпосередньо звернувшись до народу, треба це питання провести”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні лідер “Свободи” Олег Тягнибок заявив, що влада планує провести у серпні загальноукраїнський референдум, на якому змінити процедуру виборів Президента, передбачивши лише один тур, та вибори до парламенту, зробивши його двопалатним.