У Єфремова тепер аж 6 заступників
10:33, 02 квітня 2013Політика
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У голови фракції Партії регіонів з’явилися нові заступники.
Єфремов отримав 6 заступників
Голова Верховної Ради України Володимир Рибак повідомив про рішення фракції Партії регіонів звільнити з посади заступника голови фракції Юрія Самойленка.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Рибак повідомив на засіданні парламенту.
Також він оголосив про те, що заступниками голови фракції обрано Олену Бондаренко, Олега Зарубінського, Анатолія Кінаха, Олександра Козуба, Олега Царьова та Дмитра Шенцева.
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