«УДАР»: Опозиція блокуватиме Раду до ранку

Про це в ефірі 5 каналу заявив депутат від фракції "Удар" Валерій Карпунцов. "У цьому випадку блокування трибуни – це один із небагатьох тактичних кроків опозиції для того, щоб привернути увагу до того чи іншого питання", - зазначив він.

"У цьому випадку тактичними діями ми досягаємо стратегічної мети. Стратегічна мета - переконати Партію регіонів та президента Віктора Януковича в тому, що Київ без самоврядування не може", - заявив Карпунцов, додавши, що "до завтрашнього ранку блокуватимуть трибуну", пише Українська правда.

"Заблокований парламент – "палка о двох концах". З одного боку, ми розуміємо, що нас подразнює партія влади для того, щоб тикати: "Дивіться, вони не працюють". З іншого -привернути увагу (до важливих питань)…", - підкреслив він.

Як відомо, 2 квітня Верховна Рада не змогла призначити вибори у Києві. За це рішення проголосували 209 депутатів.