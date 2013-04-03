Політолог: Опозиція своїми діями загнала себе в глухий кут

«Київ - це лише привід для того, щоб внести деструктив у роботу влади. Ну, всім же зрозуміло, що тут конфлікт норм Конституції, і влада до виборів мера столиці не має стосунку. Вирішити це може тільки Конституційний суд», - говорить поліолог.

У той же час, за його словами, діюча столична влада у вигідному світлі відрізняються від ймовірних опонентів на виборах мера Києва від опозиції.

«Меншість зараз піднімає бурю в склянці, незважаючи на те, що опозиціонери самі не визначилася з єдиним кандидатом на мера. Свобода пропонує Іллєнка висунути на градоначальника. Бідні будуть кияни, якщо він стане біля керма столиці! Ми всі бачили нещасних мешканців Тернополя та Львова, де свободівці при владі. Не вистачало цього столиці. Що б там не говорили, діюча київська влада краща за останні 10 років. Всі просто забули епохи Омельченко та Черновецького», - відзначає експерт.

Погребинський переконаний, що опозиція не має стратегії подальших дій.

«Опозиція загнала себе в глухий кут, вони роблять імпульсивні рухи без якої-небудь мети, сьогодні блокуємо - завтра не блокуємо. У них немає тактики дій, я вже не кажу про стратегію. Тут вони говорять про скасування закону про референдум, завтра про вибори мера Києва. Вони ж повинні розуміти, що якщо навіть вони знайдуть якісь голоси для скасування закону про референдум, Президент це не підпише. Потрібно ж думати і завтрашнім днем. Ці всі дії від безсилля», - констатує політолог.