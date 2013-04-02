Опозиція заблокувала президію і трибуну ВР

Як передає кореспондент УНІАН, президію парламенту блокують близько 10 членів фракцій “Свобода” та “Батьківщина”, а біля трибуни зібралися близько 20 депутатів з усіх трьох опозиційних фракцій.

За трибуною парламенту розміщено плакат з фотографіями Києва із написом “Сучасний Київ очима людей”.

Як відомо, сьогодні ВР не підтримала у другому читанні проект постанови про призначення виборів мера Києва та Київради на 2 червня.

Після цього було оголошено перерву на вимогу фракцій “Свобода” і “Батьківщина”. Саме під час перерви опозиція заблокувала трибуну та президію.