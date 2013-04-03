Луценко: критикувати нинішню владу з інтернет-окопів уже недостатньо

На цьому Ю.Луценко наголошує у своєму «останньому слові», яке він збирався, але не зміг проголосити під час сьогоднішнього засідання Вищого спеціалізованого суду України, що залишив без змін його вирок у справі про посадові злочини. Текст був розміщений на офіційному сайті «Народної самооборони».

Як зазначає Ю.Луценко, «часто доводиться чути, що ці акції – не настільки багатолюдні, як очікувалося. Думаю, що на це є ряд причин, але передовсім – це наслідок завищених, явно нереальних цілей, що були на старті заявлені організаторами. Наш народ розумний, він чітко розуміє, що ні імпічмент Президенту, ні народне повстання не організовується по вихідних в обласних центрах. Не варто девальвувати такі фундаментальні поняття. З людьми треба говорити чесно».

У своєму «останньому слові» екс-міністр торкнувся багатьох аспектів політичного і суспільного життя, серед яких, в тому числі, і робота Конституційної асамблеї щодо розробки змін до Основного Закону, яка, за його словами, є очевидною підготовкою «до використання брутально антиконституційного закону про референдум з метою демонтажу рештків незалежності законодавчої гілки влади». В цьому контексті він висловив переконання, що «який би документ від імені Конституційної асамблеї не винесли на цей пробний референдум, це – підготовка путчу».

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Зокрема, на думку Ю.Луценка, «без представництва опозиції в лічильних комісіях, без спостерігачів, без нижньої планки явки громадян і - головно – без подальшої потреби затвердження результатів Верховною Радою такий псевдореферендум стане сокирою багаторазового використання, підвішеною над рештками демократії і суверенітетом України».

При цьому Ю.Луценко висловив переконання, що «в світлі цих планів АП опозиція має негайно виробити свій план протидії запланованому безумству», зокрема, і правові дії через оскарження закону про референдум у Європейському суді з прав людини, і підготовку акцій громадського опору.

Також серед завдань для опозиції Ю.Луценко бачить її зобов’язання до осені 2014 року виставити єдиного кандидата на пост Президента, сформувати спільний уряд на чолі з узгодженим прем’єр-міністром і провести відразу після перемоги на президентських виборах дострокові перевибори парламенту за відкритими списками, маючи узгоджену кандидатуру на голову ВР.

Крім того, на переконання екс-міністра, до осені 2014 року необхідно сформувати потужний народний рух мільйонів громадян. Завданням вуличної активності опозиції, за словами Ю.Луценка, є «знайти активістів, що стануть майбутніми польовими командирами по всій Україні, та відновити почуття того, що нас, противників режиму, - більшість». Проте він наголошує, що єдиний переможний шлях для опозиції – ненасильницький, адже «кожний, хто бавиться фразами про самосуд, партійні чи етнічні чистки, працює проти перемоги».

Водночас Ю.Луценко зазначає, що опозиція отримає мільйонну підтримку на вулицях, лише маючи план позитивних змін для всієї країни і для кожного українця, і який він називає «Планом ІІІ Української Республіки».

На запитання: «Що треба зробити, щоб повернути майбутнє Україні та українцям?», які, за словами Ю.Луценка, «стомилися не жити, а виживати у духовно та економічно виснаженій країні без майбутнього», він дає наступну відповідь.

По-перше, це - чітка послідовна європейська інтеграція, адже «і історична традиція, і прагматизм зобов’язує нас йти туди, де ширші права людини, вищі соціальні стандарти, сучасніші технології».

По-друге, це – «деолігархізація» української економіки та політики, що «визначає не тільки економічну, а й політичну ситуацію». Для цього, на думку Ю.Луценка, треба прийняти соціальну угоду: тема законності первинної приватизації 90-х і «нульових» закривається, але всі податки платяться тут, в Україні. Паралельно така політика має доповнюватися жорсткою антимонопольною політикою.

По-третє, це - ліквідація нинішньої репресивної системи і створення системи справедливості, що, за словами Ю.Луценка, передбачало б ліквідацію сьогоднішніх «корумпованих і покірних» правоохоронних структур та прийняття пакету нових законів, за якими набирати новий персонал. «Їй-Богу, хай краще в перші часи нові правоохоронці не зловлять, а судді не засудять сотню злочинців, ніж щорічно безвідмовно грабувати, бити і саджати десятки тисяч невинних», - наголошує екс-міністр внутрішніх справ.

Четверте – формування загальноукраїнської національної ідентичності, адже культура завжди була цивілізаційним осердям для нормального життя нації.

П’ятий базовий напрямок – самоврядування в Україні.

В той же час, для реалізації плану розвитку суспільства Ю.Луценко наголосив на необхідності об’єднувати зусилля і молодих яскравих ентузіастів, багато імен яких останнім часом з’явилося в мережі та в ряді незалежних ЗМІ.

«Критикувати нинішню владу з інтернет-окопів, відмовлятися йти з нею в ногу – вже недостатньо. Країна потребує позитивного порядку денного, Плану нової України. Дарма чекати цього від політиків у Верховній Раді. Цей план мають скласти інтелектуали і вимагати його впровадження від політиків», - наголосив Ю.Луценко, зазначивши, що говорить це як людина, «яка щодня фізично відчуває, як між пальці безповоротно тече відпущений нам – і країні, і людям – пісок часу». «Не гайте часу. Можна знайти ще 100 причин для відкладення рішучих дій, але все це – зрада себе», - додав Ю.Луценко.