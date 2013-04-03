Вищий спецсуд не задовольнив касацію Луценка

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ залишив без змін вирок екс-міністру внутрішніх справ України Юрію Луценку у справі про посадові злочини, таким чином екс-міністр відбуватиме покарання у Менській виправній колонії до кінця чотирирічного терміну, який спливає у 2014 році.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну резолютивну частину ухвали оголосив сьогодні головуючий у колегії Вищого спецсуду суддя Сергій Слинько.

Згідно з рішенням, суд не задовольнив касаційну скаргу на вирок Ю.Луценку.

Водночас суд у своїй ухвалі суд зазначив, що касаційна скарга на вирок Ю.Луценко підлягає частковому задоволенню в частині зменшення відшкодування завданих МВС України збитків з 643 до 609 тис. грн. За іншою частиною касаційної скарги вирок залишено без змін.

Також своєю ухвалою Вищий спецсуд залишив без задоволення касаційну скаргу на вирок колишньому водієві екс-міністра Леоніду Приступлюку.

Ю.Луценко та його захисники сміхом відреагували на це рішення суду. Повний текст ухвали буде оголошено пізніше.

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Як повідомляв УНІАН, 2-3 квітня колегія суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ розглядала касаційну скаргу на вирок Ю.Луценку про позбавлення його волі на 4 роки за скоєння посадових злочинів.

Ю.Луценко був арештований в грудні 2010 року. Генпрокуратура звинуватила його в перевищенні повноважень: Ю.Луценку інкримінували незаконний прийом на роботу до міліції свого особистого водія, надання йому державної квартири і нарахування пенсії, а також дуже дороге святкування Дня міліції в пік економічної кризи в 2009 році.

27 лютого 2012 року Печерський райсуд Києва засудив колишнього міністра внутрішніх справ до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн. компенсації МВС за завдану шкоду) з позбавленням права обіймати керівні посади і рангу державного службовця.

Крім того, суд визнав винним у скоєнні злочину колишнього водія Ю.Луценка Л.Приступлюка і призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з відстроченням на два роки.

16 травня в 2012 р. Апеляційний суд Києва визнав правомірним вирок, винесений Ю.Луценку Печерським районним судом столиці.

Ю.Луценко відбуває покарання в Менській колонії в Чернігівській області.