Євродепутат: справа Луценка віддаляє Україну від Євросоюзу

Про це депутат сказала власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі.

“Я бачу, що рішення щодо пана Луценка є ще однією важкою перешкодою на шляху до Вільнюса. Мене дратує, що шанси досягти Угоди про асоціацію і, відповідно, поглибити відносини між ЄС та Україною стають усе слабшими й слабшими”, - зазначила Р.Хармс.

Вона підкреслила, що рішення суду є ще одним негативним месиджем з Києва Брюсселю.

“Знаючи про рішення Європейського суду з прав людини на користь Луценка, це рішення розчаровує ще більше”, - сказала Р.Хармс, і додала, що у світлі поганого стану здоров’я колишнього міністра рішення українського суду виглядає “дуже сумним”.

“Мене глибоко розчаровує те, що стратегія боротьби з політичними конкурентами за незначною допомогою закону триває. Я маю сумніви, що поняття “верховенство права” має одне й те саме значення у Брюсселі та Києві”, - сказала Р.Хармс.

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Як повідомляв УНІАН, 3 квітня Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ залишив без змін вирок Ю.Луценку у справі про посадові злочини.