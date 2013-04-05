Чорновіл каже, що Янукович поставив Раді завдання, а методи його не цікавлять

Про це заявив народний депутат чотирьох скликань Верховної Ради Тарас Чорновіл, коментуючи відсутність реакції президента на проведення «виїзного засідання» Верховної Ради.

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«Мені здається, що розмова управління країною нині відбувається за методом: зробити так, щоб все було добре, щоб ніхто не заважав, а методи, мовляв, вибирайте самі. Його не дуже цікавлять засоби. Його цікавить, коли до нього прийдуть з остаточною доповіддю, мовляв, Вікторе Федоровичу, все прекрасно, опозиція розгромлена, ми майже в Євросоюзі, Росія йде на контакт», – заявив колишній депутат в коментарі Тиждень.ua.

Чорновіл також вважає, що шанси на домовленості між опозицією і більшістю дуже великі.

«Говорити про священні принципи опозиції я не буду, я не вірю у порядність цих людей. Це бізнес-команда, особливо «Фронт змін», який там зараз домінує… Є й непогані люди, але вони не бойовиті, вони хочуть домовлятися. А тому шанси того, що будуть якісь домовленості – колосальні. Якщо не розблокують Раду, регіонали використають інші способи», – вважає Чорновіл.

В цьому контексті особливого значення набуде, за словами Чорновола, процес появи "тушок". Якщо владі вдасться зібрати 20-25 вихідців із опозиції, як вона обіцяла одразу після виборів, то вести якісь дальші переговори, ні з опозицією, ні з комуністами, вже не буде потреби, вважає екс-депутат.