У Вашингтоні закликають Януковича згадати про обов'язок президента

Події 4-го квітня псують імідж українського законодавчого органу та України загалом, вважає колишній посол США в Україні та старший науковий співробітник Інституту Брукінґса Стівен Пайфер.

«Рада не справляє враження державного органу, який намагається вирішити серйозні проблеми в країні», - зазначив Пайфер у коментарі Голосу Америки.

У результаті, говорить Пайфер, це може негативно позначитися на шансах України підписати Угоду про Асоціацію з ЄС та погіршити відносини зі США:

«Робота Верховної ради не відповідає уявленню європейців про нормальну роботу законодавчого органу. Це посилює позиції тих, хто каже, що Україна ще не готова до глибшої інтеграції в Європу. Також я очікую, що ви не побачите багато контактів на високому рівні і зі США. Нещодавно в Київ приїжджала заступник Державного секретаря США Венді Шерман. Я думаю, що це – найвищий рівень представництва американського уряду в Україні, на який може розраховувати українська влада».

Президент Дому свободи Дейвид Креймер, який раніше опікувався українськими питаннями в Державному департаменті США, вважає, що розвиток політичних подій підриває авторитет України, яка головує в ОБСЄ, та може стати негативним фактором в євроінтеграційних намірах. Але, звертають увагу обидва експерти, ще більшу шкоду останньому завдасть нещодавнє судове рішення щодо Юрія Луценка.

Обидва експерти закликають представників українського парламенту якомога швидше відновити нормальну роботу Верховної Ради. І тут основну роль мусить зіграти Президент країни Віктор Янукович, переконані вони.

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«Це обов’язок президента сказати, що парламент мусить зустрітися в повному складі та почати шукати компроміси. Американський Конгрес теж дуже поляризований. Але республіканці в Палаті представників та демократи в Сенаті не проводять сесії за межами їхніх залів засідань, виключаючи з них меншість. Якщо вони б це спробували, то Президент Обама не зберігав би мовчанку щодо цього», - вважає Креймер.

«Президент Янукович, якщо він хоче рухати Україну ближче до Європи, мусить закликати обидві сторони шукати компроміси. Він мусить думати про те, як за межами України виглядає той факт, що Рада не працює».

Обидва експерти ставлять під сумнів легітимність рішень, прийнятих на окремому засіданні парламенту, та звертають увагу на те, що розкол та заворушення в Києві сталися в дуже незручний час - під час роботи місії МВФ. А отже можуть мати для України не лише політичні, а і безпосередні фінансові наслідки.