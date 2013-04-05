Тягнибок розповів, де ще «вставатиме Україна» наступного тижня

Наступного тижня опозиційні сили проведуть акції „Вставай, Україно!” в містах Луцьку, Полтаві та Чернігові, а також у містах Рівне та Харкові.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН голова ВО „Свобода” Олег Тягнибок.

„10 квітня акція „Вставай, Україно!” відбудеться у місті Рівному, а 12 квітня лідери опозиції будуть присутні на акції у місті Харкові”, - повідомив О.Тягнибок.

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Як повідомляв УНІАН, 14 березня опозиція розпочала акцію “Вставай, Україно!”, яка триватиме два місяці.

Основна вимога опозиції - відставка Президента Віктор Януковича.

Опозиція минулого тижня проводила акції “Вставай, Україно!” в Івано-Франківську, Тернополі та Чернівцях.

Акція „Вставай, Україно!” відбудеться: 6 квітня – у Житомирі, 9 квітня – у Луцьку, 13 квітня – у Полтаві, 14 квітня – у Чернігові.