Депутат не знає як потрапив до списку "путчистів з Банкової"

Про це заявив помічник-консультант Палиці Олександр Товстенюк після того, як у пресі з’явилися списки депутатів, які взяли участь у цих зборах.

У зборах, розцінених представниками опозиції як "спроба путчу", взяли участь депутати фракцій Партії регіонів, Комуністичної партії та частина позафракційників.

"Для участі у засіданні зареєструвалося 244 народних депутатів", - йдеться у повідомленні на офіційному сайті Верховної Ради. У поіменному списку учасників зазначений позафракційний депутат Ігор Палиця.

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"Ігор Петрович у той час, коли відбувалося засідання частини депутатів Верховної Ради на вулиці Банковій, знаходився у залі засідань Верховної Ради на Грушевського, 5. І саме там зареєстрована його картка. Більше ні під якими документами він підписи свої не ставив", - цитує заяву Українська правда.