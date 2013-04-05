ВР показала список учасників засідання більшості на Банковій

Всього письмово зареєструвалися 244 депутати.

На сайті Верховної Ради України оприлюднено інформацію про письмову реєстрацію народних депутатів України сьомого скликання на пленарному засіданні Верховної Ради України 4 квітня 2013 року у приміщенні Верховної Ради України за адресою: місто Київ, вул. Банкова, 6-8 Всього письмово зареєструвалися 244 депутати, зазначається в повідомленні. Зокрема, з фракції Партії регіонів Письмово зареєструвалися: 1. Азаров Олексій. 2. Аркаллаєв Нуруліслам. 3. Атрошенко Владислав. 4. Баграєв Микола. 5. Байсаров Леонід. 6. Балицький Євген. 7. Бандуров Володимир. 8. Барвіненко Віталій. 9. Бахтеєва Тетяна. 10. Безбах Яків. 11. Бережна Ірина. 12. Березкін Станіслав. 13. Білий Олексій. 14. Біловол Олександр. 15. Благодир Юрій. 16. Близнюк Анатолій. 17. Бобков Олександр. 18. Бобов Геннадій. 19. Богословська Інна. 20. Богуслаєв В’ячеслав. 21. Бойко Володимир. 22. Бондар Віктор. 23. Бондаренко Олена. 24. Борт Віталій. 25. Боярський Юрій. 26. Брайко Сергій. 27. Буряк Сергій. 28. Бутківський Віктор. 29. Бушко Іван. 30. Васадзе Таріел. 31. Васильєв Геннадій. 32. Васильєв Олександр. 33. Ващук Катерина. 34. Вечерко Володимир. 35. Волков Олександр. 36. Волков Олександр. 37. Воропаєв Юрій. 38. Гайдош Іштван. 39. Герега Олександр. 40. Гержов Юрій. 41. Герман Ганна. 42. Гєллєр Євгеній. 43. Гіршфельд Анатолій. 44. Глазунов Сергій. 45. Гончаров Анатолій. 46. Горохов Сергій. 47. Гриневецький Сергій. 48. Груба Григорій. 49. Грушевський Віталій. 50. Гузенко Костянтин. 51. Дейч Борис. 52. Демидко Володимир. 53. Демішкан Володимир. 54. Демянко Микола. 55. Денисенко Анатолій. 56. Деркач Андрій. 57. Джига Микола. 58. Дзоз Віталіна. 59. Дмитрук Микола. 60. Добкін Дмитро. 61. Долженков Олександр. 62. Дудка Володимир. 63. Дудка Олександр. 64. Дунаєв Сергій. 65. Єгоров Олександр. 66. Єдін Олександр. 67. Єфремов Олександр. 68. Жванія Давид. 69. Жеребнюк Віктор. 70. Жук Микола. 71. Журавський Віталій. 72. Задорожний В’ячеслав. 73. Зарубінський Олег. 74. Зац Олександр. 75. Звягільський Юхим. 76. Зубик Володимир. 77. Ільюк Артем. 78. Іоффе Юлій. 79. Калетнік Григорій. 80. Кальцев Сергій. 81. Калюжний Віталій. 82. Карташов Євген. 83. Кацуба Сергій. 84. Кий Сергій. 85. Ківалов Сергій. 86. Кінах Анатолій. 87. Кіссе Антон. 88. Клімов Леонід. 89. Клюєв Сергій. 90. Коваль Олександр. 91. Ковач Василь. 92. Козуб Олександр. 93. Колесніков Борис. 94. Колесніченко Вадим. 95. Корж Павло. 96. Коржев Анатолій. 97. Крук Юрій. 98. Кузьменко Сергій. 99. Кузьмук Олександр. 100. Кулініч Олег. 101. Кунченко Олексій. 102. Ландик Валентин. 103. Ланьо Михайло. 104. Левченко Микола. 105. Лелюк Олексій. 106. Литвинов Леонід. 107. Лук'янов Владислав. 108. Льовочкіна Юлія. 109. Любоненко Юрій. 110. Лютікова Валентина. 111. Макеєнко Володимир. 112. Малишев Володимир. 113. Мальцев Володимир. 114. Марков Ігор. 115. Мартовицький Артур. 116. Матвієнков Сергій. 117. Медяник Володимир. 118. Мельник Станіслав. 119. Мельниченко Володимир. 120. Мельничук Лариса. 121. Мирний Іван. 122. Мироненко Михайло. 123. Мисик Володимир. 124. Мірошниченко Юрій. 125. Молоток Ігор. 126. Момот Олександр. 127. Морозенко Євгеній. 128. Москаленко Ярослав. 129. Мошак Сергій. 130. Мураєв Євгеній. 131. Мхітарян Нвєр. 132. Наконечний Володимир. 133. Нетецька Олена. 134. Нечаєв Олександр. 135. Ничипоренко Валентин. 136. Олійник Володимир. 137. Омельченко Валерій. 138. Омельянович Денис. 139. Онищенко Олександр. 140. Опанащенко Михайло. 141. Остапчук Віктор. 142. Павлов Костянтин. 143. Парасків Олег. 144. Пехов Володимир. 145. Пилипенко Володимир. 146. Писаренко Валерій. 147. Пінчук Андрій. 148. Повалій Таїсія. 149. Поляков Василь. 150. Поляченко Юрій. 151. Пономарьов Олександр. 152. Пономарьов Андрій. 153. Попеску Іван. 154. Пресман Олександр. 155. Продивус Володимир. 156. Пшонка Артем. 157. Развадовський Віктор. 158. Риженков Олександр. 159. Рудьковський Микола. 160. Сальдо Володимир. 161. Самойленко Юрій. 162. Святаш Дмитро. 163. Селіваров Андрій. 164. Семенюк Артем. 165. Скубашевський Станіслав. 166. Смітюх Григорій. 167. Солошенко Микола. 168. Сорока Микола. 169. Стоян Олександр. 170. Струк Володимир. 171. Ступак Іван. 172. Сухий Ярослав. 173. Табачнік Яків. 174. Тедеєв Ельбрус. 175. Тихонов Віктор. 176. Тігіпко Сергій. 177. Труханов Геннадій. 178. Турманов Віктор. 179. Фабрикант Світлана. 180. Федоряк Геннадій. 181. Фельдман Олександр. 182. Фурсін Іван. 183. Хмельницький Василь. 184. Хомутиннік Віталій. 185. Царьов Олег. 186. Циркін Ігор. 187. Чертков Юрій. 188. Чечетов Михайло. 189. Чуб Володимир. 190. Шаблатович Олег. 191. Шаповалов Юрій. 192. Шаров Ігор. 193. Шатворян Вілен. 194. Шенцев Дмитро. 195. Шипко Андрій. 196. Шкіря Ігор. 197. Шпенов Дмитро. 198. Шуфрич Нестор. 199. Щербань Артем. 200. Янукович Віктор. 201. Яценко Антон. З фракції Комуністичної партії України письмово зареєструвалися: 1. Алексєєв Ігор. 2. Бабич Вікторія. 3. Байдюк Лариса. 4. Баландін Сергій. 5. Бідьовка Володимир. 6. Борита Ольга. 7. Буховець Олег. 8. Герасимчук Михайло. 9. Голуб Олександр. 10. Гончаров Сергій. 11. Гордієнко Сергій. 12. Губар Віктор. 13. Дзарданов Микола. 14. Дорохов Антон. 15. Зубчевський Олександр. 16. Калетник Оксана. 17. Кілінкаров Спірідон. 18. Кудря Володимир. 19. Левченко Ольга. 20. Мармазов Євген. 21. Мартинюк Адам. 22. Матвєєв Валентин. 23. Михайленко Ольга. 24. Парубок Омелян. 25. Присяжнюк Олександр. 26. Самойленко Василь. 27. Симоненко Петро. 28. Скарбовійчук Руслан. 29. Спіріна Ірина. 30. Топалов Сергій. 31. Цибенко Петро. 32. Шугало Роман. Позафракційні: 1. Єремеєв Ігор. 2. Івахів Степан. 3. Калєтнік Ігор. 4. Лабазюк Сергій. 5. Мартиняк Сергій. 6. Мошенський Валерій. 7. Палиця Ігор. 8. Рибак Володимир. 9. Рибаков Ігор. 10. Табалов Андрій. 11. Табалов Олександр.

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