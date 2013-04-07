«УДАР» заявляє, що автобус з його активістами не випустили з Харкова

Як повідомили УНІАН у прес-службі «УДАРу», без пояснення причин представники транспортної міліції відібрали техпаспорт на транспортний засіб у водія і заборонили подальший рух. «УДАРівці» вимагали пояснити, з чим пов'язані такі дії, однак жодної відповіді не отримали, йдеться в повідомленні.

Харківська обласна організація партії "УДАР Віталія Кличка" розцінює такі дії виключно як спробу не допустити виїзд людей на акцію "Вставай, Україно!" в Києві.

В «УДАРі» зазначають, що подібні ситуації мали місце майже у всіх областях України. «Влада продовжує відбирати у громадян їх законні, закріплені Конституцією, права. В даному випадку грубо порушені статті 33, 34 Конституції України на свободу пересування, свободу висловлення своїх поглядів і переконань", - наголошують в партії.

На тему: «Свобода»: ДАІ перед Києвом блокує автобуси на акцію опозиції

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня о 14.00 біля пам’ятника Т.Шевченку відбудеться запланована опозицією загальноукраїнська акція протесту проти дій влади.

Організатори очікують майже 30 тис. учасників.