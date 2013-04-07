«Свобода»: ДАІ перед Києвом блокує автобуси на акцію опозиції

Про це кореспонденту УНІАН телефоном повідомив заступник голови Хмельницької обласної організації ВО “Свобода” Олександр Симчишин.

“На під'їзді до Києва працівники ДАІ блокували буси та автобуси з номерами інших областей. У відповідь на блокування кілька десятків людей почали ходити пішохідним переходом. Утворився кількакілометровий затор. Після цього ДАІшники в паніці втекли з місця події”, - cказав «свободівець».

Він додав, що у блокування потрапило кілька хмельницьких мікроавтобусів з учасниками опозиційної акції, яка сьогодні пройде у Києві.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня о 14.00 біля пам’ятника Т.Шевченку відбудеться запланована опозицією загальноукраїнська акція протесту проти дій влади.

Організатори очікують майже 30 тис. учасників.