Комуністи вважають, що Ющенку подобається ”бодяга”, яку він сам заварив

Нічого Президентові не набридло - він сам організував цю бодягу. Ющенко просто хоче показати всім, що він об`єднувач нації і всіх політичних сил – ось на чому грунтується його пропозиція. Про це заявила ІнтерМедіа консалтинг представник Компартії України Катерина Самойлик, коментуючи заяву Президента Віктора Ющенка , що він готовий організувати в Секретаріаті Президента засідання Підготовчої групи з проведення першого засідання Верховної Ради VI скликання, якщо політичні сили не можуть самі домовитися.

“Я не думаю, що це змінить ситуацію. Диктат не пройде, навіть якщо політичну силу очолює Юлія Володимирівна Тимошенко і Кириленко”, - зауважила вона.

Катерина Самойлик підкреслила, що КПУ не відмовиться від своєї позиції, що робочу групу повинен очолити представник КПУ Адам Мартинюк.

“Ми робимо ставку на людину, що має величезний досвід роботи в керівництві ВРУ, людину, яка знає чудово регламент, закони України і її Конституцію. І, по-нормальному, Президент України мав би цю кандидатуру підтримати”, - заявила комуніст.

Відповідаючи на питання, в чому вона бачить вихід з ситуації, що склалася, комуністка підкреслила: “Ситуація зміниться тільки тоді, коли БЮТ і НУ-НС змінять тон розмови. А то вони такі собі плаксиві, їх всі затискають, їх залякують, заважають їм працювати. Знаєте, 80% провини за те, що зараз робиться, лежить саме на цих двох політичних силах”.