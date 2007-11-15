Ющенко зробив принизливу для політиків пропозицію

Президент України Віктор ЮЩЕНКО готовий організувати у Секретаріаті глави держави засідання Підготовчої групи з проведення першого засідання Верховної Ради VI скликання, якщо політичні сили не можуть самі домовитись.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам у Єрусалимі.

«Якщо треба, я готовий робочу групу по організації роботи парламенту після свого приїзду зібрати у Секретаріаті Президента у вигляді попередніх консультацій», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Водночас, він вважає, що це не в його компетенції, і буде принизливим для політичних сил.

«Я переконаний, що це принизливо для парламенту, і це є некоректна участь Президента у розбудові роботи незалежного національного інституту», - підкреслив Президент.

Тому, сказав глава держави, він воліє, щоб політики самі, відкинувши свої амбіції, досягли компромісу.

За словами В.ЮЩЕНКА, йому не подобається, що політичні сили не можуть домовитись.

«Шановні колеги, вибори закінчились, інших виборів не буде, цього вимагає Конституція», - сказав він, закликавши учасників переговорного процесу відмовитись від виборчої риторики і пам’ятати, що зараз вони мають офіційну владу і несуть персональну відповідальність за стабільність роботи національного парламенту.

«Вісім місяців не працює український парламент. Переконаний, що це блокує ключові питання економічного і соціального розвитку країни. Це не є забавка. Це не є жарти. Я розумію, що в нас дуже великі ідеологи, я розумію, що кожен опікується начебто своїми стратегічними цінностями, цілями, але прийшов час оцю виборчу демагогію замінити на розмову заради України», - підкреслив Президент.

Він висловив жаль, що досі політичні опоненти не провели жодної зустрічі, присвяченої пошуку компромісу навколо вироблення національної ідеї. В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що шляхом розподілу портфелів знайти порозуміння не вдасться.

«Переконаний, що знайти компроміс навколо того, як поділити портфелі, вже не вдасться. Компроміс потрібно шукати навколо того, що ми пропонуємо для України, що для нас є суттю української політики», - підкреслив він.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що ключова відповідальність за ситуацію у парламенті лежить на трьох політичних силах: Блоці Юлії Тимошенко, блоці “Наша Україна – Народна самооборона” та Партії регіонів. «Тут зарита собака. Причому я сказав би так: якби були мінімізовані приватні амбіції і було більше державних пріоритетів, це питання (організація роботи парламенту – УНІАН) можна було б вирішити за півдня», - сказав Президент.

За словами глави держави, він вимагає від учасників політичного процесу розпочати роботу парламенту, підкресливши, що на них лежить повна відповідальність за ситуацію у Верховній Раді. «Непорозуміння у таких технічних питаннях говорить про те, що у парламент привнесена значна частина неконструктивізму ключовими політичними партнерами», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Підготовча група з організації першого засідання Верховної Ради VI скликання збирається з 6 листопада. Однак на засіданнях групи або не немає кворуму, або учасники засідання – представники політичних сил, що пройшли у парламент, не можуть дійти згоди щодо деяких організаційних питань, зокрема, керівництва групою.

Згідно із законодавством, новообрана ВР має зібратися на своє перше засідання не пізніше 26 листопада.