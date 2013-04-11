Азаров думає, що зараз в Україні найшанованіші люди - президент і прем'єр

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з переможцями всеукраїнського чемпіонату з програмування "Золотий Байт".

"Тоді (за радянських часів - УНІАН) у країні існував культ науки: фізики, теоретики, практики, атомники, взагалі прихильники природничонаукових спеціальностей вели суперечку з ліриками. Коли вся країна ділилася на фізиків і ліриків, був певний культ науки, коли на телебаченні, в ЗМІ культивувалися не "Бригада", не фахівці в відбиранні грошей, а фахівці в галузі створення нових досягнень. Вся країна жила інтересами науки, стежила за досягненнями в цій галузі", - сказав М.Азаров.

У зв'язку з цим прем'єр повідомив, що мріє про те, щоб в Україні відновилася атмосфера поваги до науки, щоб найшанованішими людьми були не прем'єр-міністри, не президенти, не бізнесмени, а діячі науки, культури, освіти, медики.

При цьому М.Азаров відзначив, що для розвитку науки дуже важливе нетрадиційне мислення.

"Звикли вважати, що двічі два – чотири, і ні у кого навіть думки не виникає, що може бути по-іншому. Ті, у кого такі думки виникають, вони традиційно вважаються не зовсім нормальними людьми, але це рідкісна якість людини - сумніватися в загальноприйнятому. Але без цієї якості неможливий розвиток науки", - наголосив М.Азаров.

На його думку, затребуваність фахівця визначає не обсяг його знань, оскільки зараз все можна дізнатися в інтернеті, а вміння нетрадиційно мислити і приймати нестандартні рішення.