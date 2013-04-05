Азаров схвалив «виїзне засідання» ВР

Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбук.

"Цього тижня, на жаль, знову сили опозиції блокували нормальну роботу парламенту. Я хотів би поставити запитання виборцям: як до цього ставитися? У складній економічній ситуації блокується робота дуже важливого законодавчого органу, без якого неможлива системна робота із запобігання кризи", - зазначив прем'єр.

"За що борються ваші обранці? За владу? Так вони її мали, - продовжив Азаров. - У демократичному суспільстві за владу борються на виборах, а після виборів меншість не заважає роботі більшості - це закон демократичного суспільства".

"І те рішення, яке прийняли більшість народних депутатів і зуміли хоча б один день зробити робочим, це безумовно правильно і Уряд його вітає" - резюмував він.