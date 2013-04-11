Громадські організації просять скасувати «неконституційний закон про референдум»

Коаліція громадських організацій «За чесний референдум» закликає членів Конституційної асамблеї звернутися до Президента України Віктора Януковича з пропозицією внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про скасування закону «Про всеукраїнський референдум» або законопроект про внесення змін до нього.

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні Коаліції громадських організацій «За чесний референдум» щодо неконституційності порядку зміни Конституції України, встановленого законом «Про всеукраїнський референдум».

У зверненні нагадуються, що 6 листопада 2012 р. Верховна Рада законом «Про всеукраїнський референдум» встановила порядок прийняття нової Конституції України та порядок внесення змін до Конституції, який «не відповідає конституційним положенням».

Так, законом встановлено не передбачені чинною Конституцією процедури: прийняття нової Конституції України; зміни чинної редакції Основного Закону, зокрема, шляхом скасування, визнання таким, що втрачає чинність, чи визнання нечинним закону про внесення змін до Конституції України; прийняття нової редакції Конституції, внесення змін до Конституції України.

«Встановлення у звичайному законі порядку прийняття нової Конституції України, що не передбачено Конституцією, і неконституційного порядку зміни Конституції України, суперечить основоположним конституційним принципам верховенства права, найвищої юридичної сили Конституції України та нівелює саму політико-правову ідеологію Основного Закону держави, що є смисловим стрижнем теорії і практики конституціоналізму», - наголошується у зверненні.

У ньому також зазначається, що, виходячи з принципів верховенства права та найвищої юридичної сили Конституції України, ВР не уповноважена встановлювати на рівні закону процедури прийняття нової Конституції та схвалення її нової редакції чи внесення змін шляхом скасовування, визнання таким, що втрачає чинність, чи визнання нечинним законів про внесення змін до Конституції України (статті 85 та 92 Конституції України).

Автори звернення закликають Конституційну асамблею підтвердити свою позицію щодо порядку проведення конституційної реформи лише відповідно до розділу XIII Конституції України.

Також вони закликають звернутися до Президента України з пропозицією внести на розгляд ВР законопроект про скасування закону «Про всеукраїнський референдум» №5475-VI від 6.11.2012 року або про внесення змін до нього з метою приведення порядку зміни Конституції у відповідність до розділу XIII Конституцією України.

Крім того, вони закликають зупинити роботу над підготовкою Концепції конституційної реформи до вирішення питання щодо приведення законодавства про процедуру зміни Конституції України у відповідність із діючою Конституцією України шляхом скасування закону «Про всеукраїнський референдум», внесення до нього відповідних змін або ухвалення відповідного рішення Конституційним Судом України.