Єфремов каже, що варіанти з референдумом обговорюються

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов констатує, що варіанти референдуму про внесення змін до Конституції існують, але жодних рішень ще не приймалося.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів щодо інформації про можливе проведення референдуму для запровадження двопалатного парламенту та скорочення депутатського корпусу.

О.Єфремов відзначив, що серед депутатів йдуться розмови про те, що якщо “таке неподобство буде продовжуватися далі, то з цього потрібно шукати якийсь вихід”.

“Зрозуміло, що цей склад Верховної Ради ніякого виходу не знайде, доки не домовиться. Єдиний законний інструмент у цьому питанні є референдум”, - сказав О.Єфремов.

Відповідно, відзначив він, є певна процедура запуску референдуму і, відповідно до закону про референдум, “те, що скаже населення, те і має бути імплементовно як закон, і Президент має це зробити”.

“Тому варіанти такі є, але, наскільки я знаю, поки що ніяких рішень по цьому питанні ніхто не ухвалював”, - сказав він.